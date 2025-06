‘Não vou abrir mão das metas da Fazenda’, diz Haddad

Em meio à crise do IOF, ministro participou de coletiva e explicou sobre as medidas econômicas do governo e a arrecadação de estados e municípios em termos de Imposto de Renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma declaração nesta segunda-feira (2) sobre as medidas econômicas do governo em meio à crise do IOF. O ministro, que deve se reunir com líderes do Congresso nos próximos dias, informou que pretende “ir além”. “Além de resolver o problema de 2025, fazer uma reforma estrutural para os anos seguintes”, informou o chefe da pasta. Ao ser questionado sobre a reforma tributária e ajuste das contas públicas, Haddad expressou otimismo quanto as discussões sobre dentro da pasta.”As conversas evoluíram e nos deixaram, da área econômica e da Fazenda, muito confortável. Esse é o jogo que interessa ao país, não somente uma situação paliativa para resolver um problema de cumprimento da meta do ano. Mas voltar para questões estruturais a qualquer governante. Ao presidente Lula ou a quem for eleito ano que vem”, explicou Haddad.

Ao longo da entrevista, o ministro também tocou em pontos importantes a respeito da arrecadação de estados e municípios em termos de imposto de renda. “Se tem uma coisa que governadores e prefeitos não podem reclamar é dos repasses da União. Pode pegar qualquer série histórica, desde a posse do Lula para cá. É muito recurso que está sendo transferido acima da inflação. Não tem espaço para reclamação. Eu acompanho aqui o caixa dos municípios e estados em tempo real, tenho acesso às contas para saber a liquidez. Os repasses estão em patamar histórico no máximo. Estamos cuidando”, explicou Haddad.

Assista a coletiva de imprensa completa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

*Reportagem produzida com auxílio de IA