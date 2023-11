Câmara dos EUA aprova ajuda de US$ 14 bilhões a Israel para guerra com Hamas

O presidente norte-americano ameaçou vetar a medida, que ainda precisar passar pelo Senado dos Estados Unidos; Biden pediu ao Congresso que aprovasse um pacote mais amplo de US$ 106 bilhões

EFE/EPA/MIRIAM ALSTER / POOL O presidente dos EUA, Joe Biden, fala durante uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv



O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira, 2, uma ajuda de cerca de 14 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 73 bilhões) para Israel em meio aos conflitos com o Hamas. A medida foi aprovada com apoio de grande parte dos republicados e oposição dos democratas. O presidente norte-americano, Joe Biden, ameaçou vetar a medida, que ainda precisar passar pelo Senado dos Estados Unidos. Essa foi a primeira grande ação de Mike Johnson como presidente da Câmara dos Representantes. Biden pediu ao Congresso que aprovasse um pacote mais amplo de US$ 106 bilhões (R$ 551 bilhões) para ajudar Israel e a Ucrânia. O democrata também fez um apelo para uma pausa humanitária no conflito.