Câmara Municipal de SP aprova viagem de vereadores à China

Justificativa oficial é a observação de experiências chinesas em eletrificação de frota de transporte, energias renováveis, reciclagem, gestão de resíduos e atendimento a emergências em grandes metrópoles

Richard Lourenço/Câmara São Paulo Câmara Municipal de São Paulo aprova uma viagem oficial de vereadores à China



A Câmara Municipal de São Paulo aprovou uma viagem oficial de vereadores à China, com todas as despesas custeadas por recursos públicos. A decisão, que ocorreu de forma rápida e sem debates, só veio a público após uma discussão acalorada no plenário sobre outro roteiro internacional.

A aprovação da viagem à China aconteceu no dia 12 de agosto, em uma votação discreta e sem a definição de valores. A pauta ganhou notoriedade após um desentendimento entre as vereadoras Janaína Paschoal (PP) e Zoe Martinez (PL) a respeito de uma outra comitiva, que iria para Nova York, nos Estados Unidos, também com verba pública.

A delegação que viajaria aos EUA, com partida marcada para 16 de setembro, tinha como objetivo estudar políticas públicas e buscar inspiração para um projeto inspirado na Times Square. A repercussão negativa do caso levou os vereadores Gabriel Abreu (Podemos) e Silvia Ferraro (PSOL), da bancada feminista, a desistirem da viagem, citando os altos custos para os cofres públicos.

Comitiva para a China

A viagem para o país asiático está programada para ocorrer entre 19 e 28 de setembro e atende a um convite oficial do consulado chinês. No entanto, os custos da viagem serão arcados pela Câmara Municipal.

Seis parlamentares devem integrar a comitiva:

João Jorge (MDB)

Fábio Riva (MDB)

Hélio Rodrigues (PT)

Milton Ferreira (Podemos)

Major Palumbo (PP)

Carlos Bezerra (PSDB)

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A justificativa oficial para a viagem é a observação de experiências chinesas em eletrificação de frota de transporte, energias renováveis, reciclagem, gestão de resíduos e atendimento a emergências em grandes metrópoles.

Em nota, a mesa diretora da Câmara afirmou que as viagens internacionais de vereadores não são ilegais e que optou por contratar a InvestSP, agência do governo estadual, para organizar a missão. A escolha se deu pela expertise da agência em missões internacionais e por possuir um escritório de representação em Pequim, capital chinesa.

*Com informações de Daniel Lian

*Reportagem produzida com auxílio de IA