Coronel Assis é escolhido para ser relator da PEC da Maioridade Penal
Destacado com uma das principais vozes da segurança pública no parlamento, deputado foi escolhido pelo presidente da CCJ, Paulo Azi
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Bruno Spada/Câmara dos DeputadosComo relator da PEC 32/2015, Coronel Assis vai liderar um dos debates considerados centrais sobre segurança pública no país
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.