Coronel Assis é escolhido para ser relator da PEC da Maioridade Penal

Destacado com uma das principais vozes da segurança pública no parlamento, deputado foi escolhido pelo presidente da CCJ, Paulo Azi

  • Por Bruno Pinheiro
  • 25/08/2025 12h50 - Atualizado em 25/08/2025 12h50
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Coronel Assis Como relator da PEC 32/2015, Coronel Assis vai liderar um dos debates considerados centrais sobre segurança pública no país

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

