Câmara Municipal deve aprovar cassação de mandato do Dr. Jairinho

Votação final será realizada na quarta-feira, 30; o suplente Marcelo Anastácio deverá substituir o vereador na Casa

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Jairinho está preso, acusado de matar o enteado Henry Borel, de 4 anos



Na segunda-feira, 28, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio aprovou, por unanimidade, o relatório pedindo a cassação do mandato de Dr. Jairinho, que está preso, acusado de matar o enteado Henry Borel, de 4 anos. Agora, o processo segue para votação em plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A convicção é tão grande de que Dr. Jairinho vai ser cassado nesta quarta-feira, 30, por quebra de decoro parlamentar, que a Câmara já começou a discutir sobre suplência do vereador. O suplente de dr. Jairinho é Marcelo Anastácio, representante da Associação de Moradores na favela da Muzema, na Zona Oeste da capital. Na região, há cerca de dois anos dois, prédios construídos pela milícia desabaram, matando 24 pessoas. Dr. Jairinho e o pai, o deputado estadual coronel Jairo, já foram acusados mais de uma vez de envolvimento com grupos paramilitares. A Muzema é uma área do Rio de Janeiro dominada pelos os milicianos e o reduto eleitoral da família Jairo é o bairro de Bangu, na Zona Oeste, onde há também forte presença dos milicianos. Coronel Jairo, inclusive, já foi investigado pela CPI das Milícias na Assembleia Legislativa do Estado. No entanto, ele não chegou a ser denunciado à Justiça pelo suposto envolvimento com os paramilitares do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga