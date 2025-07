Câmeras corporais de PMs de SP farão reconhecimento facial e leitura de placas de veículos

Expectativa é que esses recursos estejam plenamente operacionais até 2026; iniciativa é liderada pelo chefe de operações de imagens da PM, com o apoio da Secretaria da Segurança Pública

Rovena Rosa/Agência Brasil Novas funcionalidades são vistas como um avanço significativo para a segurança pública



Com o objetivo de aprimorar a eficácia e a eficiência de suas ações, a Polícia Militar de São Paulo planeja implementar novas funcionalidades em suas câmeras corporais, incluindo tecnologias de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. De acordo com informações divulgadas pela corporação, a expectativa é que esses recursos estejam plenamente operacionais até 2026. A iniciativa é liderada pelo chefe de operações de imagens da PM, com o apoio da Secretaria da Segurança Pública, e faz parte do programa de mobilidade criminal Muralha Paulista. Atualmente, a corporação possui 8.149 câmeras, com a meta de expandir esse número para 12.000 até o final do ano.

Essas novas funcionalidades são vistas como um avanço significativo para a segurança pública, especialmente durante abordagens policiais. O reconhecimento facial permitirá verificar a autenticidade de documentos e identificar pessoas que tentam se passar por outras. Da mesma forma, a leitura de placas ajudará a identificar veículos com placas falsas ou já investigados. A expectativa é que essas tecnologias tragam mais recursos para a polícia, auxiliando em investigações e abordagens, além de aumentar a segurança e a eficiência das operações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Especialistas destacam a importância dessas inovações para a efetividade das investigações policiais. Com mais de 300 mil mandados de prisão em aberto no país, a tecnologia pode ser crucial para localizar foragidos. Exemplos como o programa Smart Sampa, que utiliza inteligência artificial e reconhecimento facial, já demonstraram sucesso na captura de criminosos. A integração dessas tecnologias em um banco de dados único para todas as forças policiais é vista como um passo importante para melhorar a segurança pública em todo o Brasil.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA