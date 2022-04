Câmeras de monitoramento poderão ser usadas para multar motoristas

Nova legislação estabelece que autuação poderá ser feita remotamente, mas apenas em vias que estejam devidamente sinalizadas sobre o monitoramento

Fábio Vieira/Estadão Conteúdo Pessoas dirigindo sem cinto de segurança ou falando ao celular poderão ser multadas através de imagens de câmeras



O governo autorizou que câmeras de videomonitoramento sejam utilizadas para multar motoristas. De acordo com a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em vigor desde o início de abril, é possível ser autuado de forma remota. Além dos tradicionais radares e das câmeras que já registravam transgressões, os órgãos terão um dispositivo mais para captar movimentos que descumpram as leis de circulação. A autuação só poderá ser feita por um agente de trânsito, que deverá informar que a infração foi flagrada remotamente. Uma disputa na esfera judicial travava a legislação, sob o argumento de que haveria invasão de privacidade, uma espécie de reality show do trânsito. Mas a Advocacia-Geral da União (AGU) ganhou a causa na Justiça, derrubando o entrave.

O advogado especialista em direito administrativo Rafael Arruda não vê irregularidade na lei. “Se a câmera de vídeomonitoramento captura a imagem do condutor do veículo, eventualmente, sem cinto de segurança ou falando ao telefone celular, isso com certeza, dará ensejo à aplicação da multa de trânsito”, diz o advogado. Com a medida, será mais fácil para as autoridades captarem infrações, como a falta do cinto de segurança ou o uso do celular ao volante. No entanto, este tipo de fiscalização só valerá em vias que estejam devidamente sinalizadas sobre o uso do videomonitoramento. “Para que haja a autuação de trânsito nestas circunstâncias, deverá haver nas vias públicas, placas que sinalizem que aquela região está sujeita a videomonitoramento”, continuou Arruda. Os equipamentos deverão ser homologados pelos órgãos de trânsito. A nova lei vale para todas as esferas governamentais.

*Com informações do repórter Daniel Lian