Câmeras flagram tentativa de roubo a taxista em área nobre de São Paulo

Bandido estava em uma moto com mala de entrega de alimentos por aplicativo

Reprodução/Google Maps Tentativa do crime aconteceu no cruzamento das ruas Estados Unidos e Argentina -- ao lado do Club Athletico Paulistano



Um taxista e seu passageiro frustraram uma tentativa de assalto em plena luz do dia no bairro dos Jardins, zona nobre da capital paulista. O táxi, um Honda Civic parou no cruzamento das ruas Estados Unidos e Argentina — ao lado do Club Athletico Paulistano. Por imagens de uma câmera de monitoramento de uma das casas da região é possível observar o bandido em uma moto com uma mala de entrega de alimentos por aplicativo. O criminoso para junto ao carro e anuncia o assalto.

A partir daí, ele entra em luta corporal arrastando o passageiro para fora do veículo pela janela. O taxista desce do automóvel para ajudar seu cliente. Os dois se unem para tentar deter o marginal e conseguem retirar a mala das costas do ladrão para o atacar. Acuado, o homem com o capacete foge em direção a avenida Brasil abandonando a moto no local. A polícia investiga o caso e tenta identificar o assaltante através do conteúdo das câmeras.

*Com informações do repórter Daniel Lian