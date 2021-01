Polícia encontra corpo de jovem desaparecida na favela Kelson’s, no Rio de Janeiro

Bianca Lourenço estava sumida havia dez dias; segundo testemunhas, a jovem é ex-namorada de Dalton Vieira Santana, suspeito de chefiar o tráfico de drogas na comunidade

Instagram/Bianca Lourenço Bianca Lourenço, de 24 anos



A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que o corpo da jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, desaparecida desde o dia 3 de janeiro, foi encontrado nesta terça-feira, 12, na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio de Janeiro. A identidade foi confirmada por meio de perícia necropapiloscópica, ou seja, a coleta das impressões digitais do cadáver, já que o corpo estaria mutilado. As investigações estão em andamento pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e o corpo já está à disposição da família no Instituto Médico Legal (IML).

O corpo de Biana foi encontrado próximo à favela Kelson’s, na Penha, onde ela teria desaparecido havia dez dias. Segundo testemunhas, a jovem é ex-namorada de Dalton Vieira Santana, suspeito de chefiar o tráfico de drogas na comunidade da Kelson’s. Ele seria o autor ou teria ordenado o crime. A polícia ainda não confirmou esta versão. O crime chocou o Rio de Janeiro. No Twitter, a hashtag #justicaporbianca chegou aos assuntos mais comentados quando ela desapareceu.