Camilo Santana acredita em união entre Lula e Ciro Gomes para as eleições de 2022

Governador do Ceará afirmou que vai lutar ‘até o último momento’ para que haja uma aproximação e a construção de uma aliança para o pleito do ano que vem

José Cruz/Agência Brasil/ REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo/ Governador disse se orgulhar de ter promovido o encontro entre os presidenciáveis



O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), disse acreditar em uma possível união entre Lula e Ciro Gomes (PDT) para as eleições de 2022. A afirmação aconteceu em entrevista exclusiva ao novo programa da Jovem Pan News Fortaleza, o Jornal da Manhã Entrevista. À apresentadora Patrícia Calderón, o governador disse se orgulhar de ter promovido o encontro entre os presidenciáveis. “Diria até que os dois têm mais convergências do que divergências, sei que os dois têm uma responsabilidade muito grande com o Brasil. Tanto o presidente Lula, que foi um grande presidente, quanto o Ciro, que é uma pessoas extraordinária, uma das pessoas mais inteligentes que conheço nesse país. As pessoas até não têm esperança disso, mas vou lutar até o último momento para a gente possa aproximar e construir uma aliança a nível nacional nas eleições do próximo ano”, afirmou. Camilo Santana se afirma como um político conciliador, pois no Ceará, segundo ele, já existe uma aliança de alguns anos entre PT e o PDT.

Sobre seu próprio futuro político, Santana avalia a possibilidade de uma eleição para o Senado Federal. O governador falou também sobre a pandemia de Covid-19 e afirmou que faltou uma liderança nacional. “Qual foi o grande problema que nós enfrentamos no Brasil? Foi a falta de uma coordenação nacional, não houve uma liderança nacional que coordenasse esse processo. A maior autoridade sanitária do Brasil, que é o Ministério da Saúde, não coordenou de forma eficiente ao longo dessa pandemia. Infelizmente, houve um equívoco e tem sido um erro a condução da maior autoridade do país, negando a pandemia, negando a vacina”, disse. A entrevista completa com o governador do Ceará pode ser acompanhada na Jovem Pan News Fortaleza. Comandado pela jornalista Patrícia Calderón, além da rádio, o programa poderá ser visto em vídeo nas plataformas digitais da emissora, além de um podcast.

*Com informações do repórter Fernando Martins