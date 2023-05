Campanha de vacinação contra febre aftosa espera imunizar 73 milhões de animais

Ministério da Agricultura e Pecuária iniciou mobilização nesta segunda-feira, 1º; imunizantes devem ser mantidos entre 2º C e 8º C até sua aplicação

wirestock/Freepik No primeiro momento da campanha, produtores de 14 Estados irão vacinar seus rebanhos



Começou nesta segunda-feira, 1º, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, cerca de 73 milhões de bovinos de todas as idades deverão ser imunizados. Nesse primeiro momento, a vacinação acontecerá em 14 Estados. A campanha seguirá até o dia 31 de maio. Segundo a pasta, as vacinas devem ser adquiridas em revendas autorizadas e ser mantidas em temperaturas que variam entre 2º C e 8º C, desde a aquisição até o momento da aplicação, incluindo o transporte até as fazendas. Devem ser usadas agulhas novas para a aplicação da dose de 2 ml no pescoço de cada animal. De acordo com o Ministério, além de vacinar o rebanho, o produtor deve declarar ao órgão de Defesa Sanitária de seu Estado. Essa declaração de vacinação deve ser feita nos prazos estipulados pelo serviço veterinário estadual. Em caso de dúvidas, as autoridades orientam os produtores a procurarem os órgãos de defesa sanitária de seu Estado.

*Com informações do repórter Victor Moraes