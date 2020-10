Campanha eleitoral em SP e ida de candidatos às ruas causam aglomerações

Russomano visitou comércio popular na zona sul da cidade; Márcio França foi em feira livre

Estadão Conteúdo A presença de Russomano causou aglomeração de apoiadores e funcionários das lojas



O candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano (Republicanos), andou pelo comércio de Santo Amaro, na Zona Sul da capital. A presença dele causou aglomeração de apoiadores e funcionários das lojas. Já Márcio França (PSB), esteve em uma feira livre em Cidade Ademar. O candidato caminhou entre as barracas e saudou frequentadores e moradores. Também houve aglomeração. França prometeu, se eleito, incentivar a cultura na região.

Já o candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos, distribuiu panfletos em frente a estação Anhangabaú do Metrô, na região Central. A grande movimentação preocupou seguranças, que pediram para o grupo se afastar. O atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), que busca a reeleição, participou de entrevista remota ao vivo para o programa Debate em Família. Joice Hasselmann (PSL) participou de um encontro com as candidatas a vereadoras pelo seu partido.

*Com informações da repórter Caterina Achutti