Defesa Civil de São Paulo alerta pancadas de chuva na véspera de Natal

Durante a tarde deste sábado, 23, temporais causaram alagamentos na capital paulista, Região Metropolitana e interior

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nuvens de chuva encobrem o céu no bairro de Perus, região noroeste da cidade de São Paulo



Na cidade de São Paulo e Região Metropolitana os temporais deste sábado, 23, provocaram diversos estragos. Ao menos dez córregos transbordaram, causando alagamentos, e até mesmo a circulação dos trens teve que ser parcialmente paralisada. Ao todo, foram 30 pontos de alagamento, que causaram danos a casas e complicações no trânsito. Segundo o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente Maxuel Souza, mais chuvas fortes podem voltar a causar problemas nesta véspera de Natal. “Durante o dia teremos calor, um dia abafado, com temperaturas subindo ao longo a manhã e no período pós-almoço. Na parte da tarde, novamente pancadas de chuva esparsas na capital, Região Metropolitana e interior do Estado. A gente está com a atenção redobrada e toda a Defesa Civil de prontidão. São mais de 5 mil agentes de prontidão no Estado de São Paulo”, declarou em entrevista à Jovem Pan News. Confira um resumo dos alagamentos deste sábado no vídeo abaixo.