Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda de campanha

Covas gravou programa eleitoral nesta quarta-feira; Márcio França visitou a UBS Elisa Maria, na Zona Norte

Estadão Conteúdo Guilherme Boulos (PSOL) se reuniu com transportadores escolares



O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), gravou um programa eleitoral nesta quarta-feira (14). Ele também almoçou com empresários em um restaurante na Zona Sul de São Paulo para falar sobre a retomada econômica da capital paulista do cenário pós-pandemia. Depois do encontro, em coletiva de imprensa, Covas falou que, se reeleito, vai continuar trabalhando para reduzir o tráfico de drogas na Cracolândia. O candidato do PSB à prefeitura de São Paulo, Márcio França, visitou a Unidade Básica de Saúde Elisa Maria, na Zona Norte de São Paulo. Ele disse que, se for eleito, quer abrir todas as unidades de saúde aos finais de semana. Andrea Matarazzo (PSD), visitou o Parque do Povo, na Zona Oeste da capital, inaugurado durante a gestão dele quando foi secretário das subprefeituras.

Celso Russomanno (PR), foi ao sindicato dos taxistas. A candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Helou, fez panfletaço no Parque Villa Lobos. Guilherme Boulos (PSOL) se reuniu com transportadores escolares. O candidato do PT, Jilmar Tatto, caminhou pelo comércio de Guaianases, na Zona Sul. O candidato do Novo, Filipe Sabará, se reuniu com integrantes do movimento IPTU Justo. Arthur do Val, candidato do Patriota, visitou o bairro de São Miguel Paulista, na Zona Leste. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, se reuniu com a equipe de assessoria. Levy Fidelix (PRTB), deu entrevista a veículo de comunicação. Orlando Silva (PCdoB), se reuniu com lideranças da Zona Oeste. A candidata do PSL, Joice Hasselmann, não teve agenda de campanha. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de Antonio Carlos (PCO).

*Com informações do repórter Nicole Fusco