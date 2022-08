Bolsonaro participa de encontro do agro, e Lula se reúne com empresários; veja agenda dos candidatos

Com a proximidade do início do período oficial de campanha eleitoral, eventos e atividades aumentam

Fernando Frazão/Agência Brasil Urnas eletrônicas são seguras e auditáveis, diz TCU



Com a proximidade do início do período oficial de campanha eleitoral, os candidatos à Presidência da República tem dito cada vez mais eventos e atividades para participar. Confira a agenda desta quarta-feira, 10, dos postulantes: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um encontro em São Paulo, às 10h, com empresários ligados ao Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Na última terça, Lula participou de um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), no qual defendeu as reformas administrativa e tributária, criticou o aumento do Auxílio Brasil na véspera da eleição e afirmou que se for eleito não vai precisar de uma lei para garantir a responsabilidade fiscal: “Quem tem responsabilidade na sua origem, não precisa de lei para fazer teto de gastos”, disse. Jair Bolsonaro (PL) participa, às 9h, da abertura do Encontro Nacional do Agro, na capital federal.

Ciro Gomes (PDT) participa de um encontro na Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais em Brasília, às 11h30. Em seguida, às 16h30, ele vai ao evento “Diálogo com os presidenciáveis, reforma tributária”, também no Distrito Federal. O evento da tarde é realizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) em conjunto com a Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco). Na última terça-feira, 9, Gomes fez uma live nas redes sociais com Ana Paula Matos, sua vice na chapa da disputa presidencial.

Simone Tebet (MDB) cumpre agenda no Mato Grosso do Sul, seu Estado. Às 10h, ela concede entrevista a veículos de comunicação locais. Às 12h ela participa da gravação de vídeos para sua propaganda eleitoral. Pablo Marçal (PROS), às 10h, concede entrevista por telefone para veículo de imprensa de Minas Gerais. Às 12h30, ele participará presencialmente do programa Pânico, da Jovem Pan News. Às 14h, ele concede entrevista para o site da Jovem Pan. E, às 17h, ele grava conteúdo de campanha. Na terça, Marçal divulgou um vídeo pedindo ajuda para poder concorrer nas eleições. Ele aguarda uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral para saber se poderá disputar a Presidência após a desistência do partido dele. “Não estou pedindo ajuda para ser presidente do Brasil, mas para ter o direito de ser candidato”, declarou.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina