Em evento do agronegócio, Bolsonaro defende que ‘economia é reflexo da ideologia’

Presidente criticou os indicadores econômicos de países sul-americanos com líderes de esquerda no poder

Reprodução/Jovem Pan News Presidente cumpriu agenda em São Paulo com empresários do agronegócio e abriu o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura



O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda em São Paulo com empresários do agronegócio e abriu o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura nesta terça-feira, 10. Em seu discurso o candidato à reeleição fez ataques subliminares ao ex-presidente Lula (PT): “Olhem nossas riquezas naturais, nossa biodiversidade, nossa agricultura, nossas riquezas minerais. Por que nós não vamos para frente? Escolhas. Se alguém tem um carro em casa, uma Ferrari, nada contra, eu gostaria de ter uma Ferrari em casa. Mas se esse cara contrata um bêbado para dirigir, vai fazer besteira… Ninguém quer uma regulamentação da produção agrícola, falam o milagre, mas não falam o santo. Além da regulação da mídia, uma outra pessoa [Lula] quer a regulação da produção agrícola, o que é isso? Desestímulo. É o Estado interferindo e dificultando”. Os setores de avicultura e suinocultura realizam negócios com 150 países e o Brasil têm um rebanho de 40 milhões de suínos e 1 bilhão de aves em confinamento. Na abertura da feira, Bolsonaro garantiu que seu governo será marcado por não atrapalhar o agronegócio, disse que agora o momento é de fazer escolhas, citou como estão as economias da Argentina, Venezuela e demais países com líderes de esquerda e associou os indicadores econômicos dos países sul-americanos à ideologia.

“Nós devemos fazer comparações. Quando falei da Argentina, olhem como está a economia da Argentina. Não está indo bem por quê? Olhem o que está acontecendo no Chile, por exemplo, na Colômbia agora. É bom, ou não é? Queremos esse caminho, ou não? Olhem o que aconteceu com o país mais rico em petróleo no mundo, a nossa querida Venezuela. Nós não queremos embarcar nessa linha da economia. Obviamente a economia é um reflexo direto da ideologia. Nós devemos nos afastar do que está dando errado”, declarou o presidente. Após o evento, Bolsonaro também participou de almoço de lançamento do Programa Caixa Pra Elas, da Caixa Econômica Federal, e depois seguiu para um encontro com o mercado imobiliário de São Paulo, no Sindicato da Habitação (Secovi).

*Com informações do repórter Marcelo Mattos