Candidatos à presidência participam de eventos na véspera do início das campanhas

Concorrentes deram largada na corrida pelo Palácio do Planalto já nesta segunda-feira, 15

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



A campanha presidencial começa de fato nesta terça-feira, 16, mas na véspera os principais candidatos foram às ruas dar largada na corrida pelo Palácio do Planalto. Simone Tebet (MDB) apresentou seu plano de governo nesta segunda, 15, e declarou que sua prioridade é erradicar a pobreza, com a criação de sanções para o próprio governo caso as metas não sejam atingidas. Programas sociais como um auxílio com piso de R$ 600 e poupança para jovens como estímulo para que não abandonem a escola seriam viabilizados com a reforma tributária e administrativa, segundo o plano emedebista. “Nós vamos governar visando o respeito do dinheiro público, porque dinheiro tem. É importante governar com ética e com transparência porque o dinheiro que tem dentro do orçamento é para servir as pessoas e fazer política social. Nós estabelecemos quatro grandes eixos: o eixo da agenda social; o eixo da economia sustentável e verde; o eixo do governo inclusivo e o eixo do governo parceiro da iniciativa privada”, declarou a presidenciável. Tebet falou ainda em aumentar a participação da União em pelo menos 50% nos recursos que são destinados à área da Saúde e zerar a fila de exames e cirurgias represados pela pandemia.

Na véspera do início da campanha, Lula (PT) participou de uma aula aberta na Universidade de São Paulo com a temática “Universidade Pública e Democracia”. O petista declarou que o Brasil precisa de um projeto de Educação e desenvolvimento: “Eu trabalhava para que a gente tivesse feito muito mais universidades, muito mais escolas técnicas, para que a gente tivesse feito muito mais o Ciência Sem Fronteiras, para que a gente formasse milhares de engenheiros para que esse país possa ser mais competitivo, no ponto de vista da sua capacidade de comércio exterior, para que esse país pudesse incidir na conjuntura internacional. E o que aconteceu 20 anos depois? Esse país retrocedeu”.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um jantar em comemoração aos 75 anos de independência da Índia. O evento foi no Rio de Janeiro, à bordo da fragata INS Tarkash, que está atracada no Brasil. Bolsonaro destacou a parceria com o país asiático no ramo farmacêutico, que foi essencial para enfrentar a pandemia: “Fazemos com que o fluxo de insumos para a indústria farmacêutica não deixasse de vir ao Brasil. Apesar da distância, a Índia é um grande parceiro comercial nosso e seremos cada vez mais parceiros e contribuiremos para o bem dos nossos povos”. Ciro Gomes (PDT) esteve no programa Roda Viva e voltou a defender o projeto de renda mínima de R$ 1000 viabilizado com a união de outros programas sociais e a tributação de grandes fortunas. Ele garantiu também que, caso eleito, abriria mão da reeleição como forma de apaziguar o Congresso e negociar a aprovação de projetos.

*Com informações da repórter Carolina Abelin