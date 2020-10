Candidatos cumprem agenda de campanha em São Paulo

Panfletaço, carreatas e adesivagem de veículos estão entre os compromissos deste domingo

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez uma caminhada na Ocupação Viva Jardim Julieta



O prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) visitou neste domingo, 25, o Parcão, no bairro Jardim Santa Cruz, zona sul de São Paulo. Ele anunciou que, se reeleito, pretende abrir o quarto hospital veterinário público no município. Durante o ato, o prefeito foi questionado sobre os investimentos em corredores de ônibus da cidade. Covas afirmou que o foco da gestão dele é na requalificação dos espaços. “Para poder funcionar bem o que já existe. Não adianta sair fazendo coisa nova se o que já existe não funciona bem. Agora, para a próxima gestão a meta é fazer pelo menos mais 100km de corredores na cidade.” Mais tarde, Covas fez uma carreata, que partiu da Praça Dirceu de Castro Fontouta até o Bairro do Ipiranga.

O candidato Márcio França (PSB) participou de uma pedalada, neste domingo, com apoiadores na região de Santana, na zona norte de São Paulo. Márcio defendeu que é preciso que a administração municipal aprove e faça cumprir o plano cicloviário. “Fazer os estacionamentos para as bicicletas e, cima de tudo, garantir que os ônibus biarticulados possam ter lugar para colocar as bicicletas”, disse. Celso Russomano (PR) visitou o mercado da Penha, na zona leste de São Paulo. O candidato parou para falar com comerciantes que relataram alguns problemas na região. Celso falou sobre a importância da preservação dos mercados e das feiras.

Também neste domingo, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez uma caminhada na Ocupação Viva Jardim Julieta, no Parque Novo Mundo, enquanto Arthur do Val (Patriota) participou de um panfletaço no Parque das Nações Unidas. Jilmar Tatto, do PT, esteve em duas carreatas: uma em Sapopemba e outra em Itaquera. Joice Hasselmann (PSL) cumpriu agenda privada com a família. Andrea Matarazzo, do PSD, almoçou com os familiares. A candidata da Rede, Marina Helou, fez uma ação de adesivagem de carros, na Vila Madalena. Orlando Silva (PCdoB) participou de um encontro para falar de Educação. Vera Lúcia (PSTU) fez uma reunião com apoiadores. E os candidatos Levy Fidelix (PRTB), Filipe Sabará e Antonio Carlos Silva (PCO) não cumpriram agenda neste domingo.

*Com informações do repórter Vinicius Moura