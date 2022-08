São Paulo e Minas Gerais concentram ‘largada oficial’ da disputa pela Presidência da República

A partir da próxima terça-feira, todos os candidatos poderão pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores; Estados são os maiores colégios eleitorais do Brasil

Montagem sobre fotos: Estadão Conteúdo Lula e Bolsonaro polarizam as eleições presidenciais, distanciando-se dos demais candidatos



A partir da próxima terça-feira, 16, todos os candidatos poderão pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores. No caso da disputa pela Presidência da República, os dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas Gerais, vão concentrar os primeiros compromissos do início oficial das campanhas dos candidatos que lideram as pesquisas. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) intensificam a agenda em busca do apoio do eleitorado dos dois Estados. Lula escolheu São Bernardo do Campo, reduto histórico do PT no ABC Paulista, mas onde o partido perdeu força nos últimos anos para a largada do corpo a corpo. Às 14 horas, o petista fará uma visita à fábrica da Volkswagen. Até sábado, ele terá pelo menos mais três eventos na capital paulista e em Belo Horizonte. A esposa de Lula, a socióloga Rosangela Silva, a Janja, é presença certa nas agendas, uma forma de atrair o eleitorado feminino. O mesmo movimento deve se repetir na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro. A primeira-dama Michele Bolsonaro está cada vez mais presente nas aparições do presidente, sobretudo junto aos evangélicos. O primeiro compromisso de Bolsonaro será em Juiz de Fora, cidade na Zona da Mata mineira onde ele foi alvo de um atentado à faca na campanha de 2018. Ele discursará no centro do município às 11 horas. Antes, ele participa de uma motociata.

Já Ciro Gomes inicia a busca por votos em São Paulo. Ao lado da esposa Gisele Bezerra, Ciro deverá fazer corpo a corpo com eleitores. O local ainda será definido. Nos últimos dias, Ciro tem intensificado a divulgação da proposta de criação de uma renda mínima. A campanha da senadora Simone Tebet bate o martelo na tarde desta segunda-feira, 15, sobre a estratégia para o início da campanha. O primeiro grande evento da chapa formada com a também senadora Mara Gabrilli (PSDB) será um comício na capital paulista no sábado, 20. Além de Tebet, Lula, Bolsonaro e Ciro também estão na disputa pela presidência, Felipe D’Avila (Novo), Léo Péricles (União Popular), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Troniki (União), Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael (DC).

*Com informações da repórter Camila Yunes