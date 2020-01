Cano rompe e água inunda parte da Câmara dos Deputados

Reprodução Durante o recesso parlamentar, diferentes pontos do Congresso passam por reformas



Um alagamento tomou conta de gabinetes do 9º andar do anexo quatro da Câmara dos Deputados, na tarde desta segunda-feira (20). Assessores e funcionários que trabalhavam nas instalações tiveram que evacuar imediatamente o prédio.

A inundação se deu pelo rompimento de um cano que passa por uma obra de manutenção na rede hidráulica. A água chegou a atingir também os andares de baixo. O vazamento foi contido e a água dos carpetes teve que ser aspirada.

De acordo com a assessoria da Câmara, ainda não há informações sobre qualquer dano ou desgaste provocado pelo acidente.

O recesso parlamentar vai até o fim do mês e os parlamentares voltam à ativa no dia três de fevereiro. Enquanto isso, diferentes pontos do Congresso passam por reformas.

*Com informações do repórter Levy Guimarães