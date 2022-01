Cão deixado em carro fechado por 3 horas é resgatado pela polícia em Santa Catarina

Animal quase não conseguia reagir; situação causou revolta e tutor do animal foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos

Um policial militar de Santa Catarina realizou, nesta quarta-feira, 12, o resgate de um cão deixado em um carro fechado em Balneário Camboriú, no litoral do Estado. O agente utilizou uma barra de ferro para quebrar o vidro de um carro de luxo, onde estava o animal. Após conseguir abrir a porta, o cachorro da raça bulldog francês foi encontrado sufocado no chão, junto ao banco de trás. Ele foi retirado do veículo quase sem conseguir reagir. Água foi colocada junto ao focinho dele e no corpo dele para abaixar a temperatura e fazer a respiração normalizar. O calor na rua da cidade era de 30ºC, mas dentro do veículo deveria ser maior. A situação causou revolta e o tutor do animal foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos. A polícia informou que a bulldog francesa Kira ficou cerca de três horas dentro do veículo até que fosse resgatada. Ela foi encaminhada a uma clínica veterinária, onde recebeu oxigênio e passa bem. Agora, a justiça deve decidir o destino do animal.

*Com informações do repórter Emanuel Soares