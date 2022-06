Cariocas lotam postos de saúde em busca de vacinas e testes de Covid-19

Alta na procura acontece em meio ao aumento de casos e hospitalizações pela doença; prefeito Eduardo Paes recebeu reforço vacinal nesta terça-feira, 7, e incentivou a imunização

Reprodução / Twitter @eduardopaes Eduardo Paes esteve nesta terça-feira, 7, em um estabelecimento de saúde para receber o reforço vacinal



Os mais de 200 postos de saúde do Rio de Janeiro têm longas filas para a vacinação contra a Covid-19. O aumento na procura dos imunizantes acontece após apelo das autoridades locais, que alertaram para a alta de casos e de hospitalizações em razão da doença. Ao mesmo tempo, a busca também é por teste para identificação do coronavírus. Atualmente, a chamada taxa de positividade para Covid-19 no Rio chega a 25%, recentemente era de 4%. As internações também vem crescendo, sendo quase 90 pessoas internadas com a doença. Em abril, eram apenas oito pacientes hospitalizados. O prefeito Eduardo Paes esteve nesta terça-feira, 7, em um estabelecimento de saúde para receber o reforço vacinal. “Quarta dose já no braço! Bora vacinar!”, escreveu nas redes sociais. A segunda dose de reforço, ou quarta dose, já está disponível para pessoas acima dos 50 anos e profissionais da saúde com 40 anos ou mais.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga