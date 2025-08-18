Carlos Bolsonaro diz que governadores de direita ‘se comportam como ratos’

Em publicação nas redes sociais, filho do ex-presidente acusa os mandatários estaduais de tentarem herdar o espólio político de seu pai

Uma postagem de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, elevou a tensão entre os principais nomes da direita brasileira com vistas às eleições de 2026. Na publicação, compartilhada também por seu irmão, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, governadores de direita são chamados de “ratos” e “oportunistas”. No texto, Carlos acusa os governadores de tentarem herdar o espólio político de seu pai. A postagem gerou um clima de desconfiança, apesar de possíveis candidatos como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, prometerem união.

Enquanto isso, o cenário eleitoral para 2026 começa a se desenhar com diversos nomes da direita e centro-direita. Romeu Zema, por exemplo, já lançou sua pré-candidatura à Presidência da República. Durante o evento de lançamento, Zema afirmou que “ajustes são sempre possíveis” ao ser questionado sobre a possibilidade de ser vice em uma chapa.

Outros nomes que aparecem como possíveis candidatos são o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD).

A expectativa é que Jair Bolsonaro, que está inelegível e em prisão domiciliar, escolha o candidato que irá apoiar. De acordo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, caberá a Bolsonaro a decisão final sobre quem representará o grupo político nas próximas eleições presidenciais.

Veja publicação de Carlos Bolsonaro:

– Tentei, até agora, ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados “governadores democráticos”. Mas os fatos, todos os dias, me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério. – Enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente e sendo lentamente assassinado a… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 17, 2025

