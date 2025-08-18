Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Carlos Bolsonaro diz que governadores de direita ‘se comportam como ratos’

Carlos Bolsonaro diz que governadores de direita ‘se comportam como ratos’

Em publicação nas redes sociais, filho do ex-presidente acusa os mandatários estaduais de tentarem herdar o espólio político de seu pai

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 09h49
  • BlueSky
Eduardo Barreto/CMRJ O vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro Postagem de Carlos Bolsonaro eleva tensão entre os principais nomes da direita brasileira com vistas às eleições de 2026

Uma postagem de Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, elevou a tensão entre os principais nomes da direita brasileira com vistas às eleições de 2026. Na publicação, compartilhada também por seu irmão, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, governadores de direita são chamados de “ratos” e “oportunistas”. No texto, Carlos acusa os governadores de tentarem herdar o espólio político de seu pai. A postagem gerou um clima de desconfiança, apesar de possíveis candidatos como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, prometerem união.

Enquanto isso, o cenário eleitoral para 2026 começa a se desenhar com diversos nomes da direita e centro-direita. Romeu Zema, por exemplo, já lançou sua pré-candidatura à Presidência da República. Durante o evento de lançamento, Zema afirmou que “ajustes são sempre possíveis” ao ser questionado sobre a possibilidade de ser vice em uma chapa.

Outros nomes que aparecem como possíveis candidatos são o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD).

A expectativa é que Jair Bolsonaro, que está inelegível e em prisão domiciliar, escolha o candidato que irá apoiar. De acordo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, caberá a Bolsonaro a decisão final sobre quem representará o grupo político nas próximas eleições presidenciais.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Veja publicação de Carlos Bolsonaro:

 

*Com informações de Misael Mainetti

Leia também

Prestes a ser reunir com Trump, Zelensky declara que Rússia não deveria ser 'premiada' por invadir a Ucrânia
Trump pressiona Zelensky por acordo com Putin e gera tensão antes de reunião em Washington

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >