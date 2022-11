Carlos Siqueira e Floriano Pesaro vão integrar a equipe de transição de governo

Dupla estará ao lado do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, na condução da mudança governamental; outros nomes serão divulgados ao longo da semana além do presidente do PSB e do ex-tucano

Reprodução/Youtube PT - Partido dos Trabalhadores Políticos experientes do PT e do PSB farão a gestão da transição governamental no Executivo federal brasileiro



O presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Carlos Siqueira, e o ex-deputado Floriano Pesaro são dois nomes confirmados pela legenda que integrarão a equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de comandar uma das principais siglas da base de aliança de Lula, Siqueira é advogado e tem experiência como gestor, além de ter a perspectiva de atuação direto nos serviços de mudança. As equipes ficarão no Centro Cultural Banco do Brasil, a seis quilômetros do Palácio do Planalto, à partir de segunda-feira, 7. O ex-tucano migrou ao PSB junto com Geraldo Alckmin em março e irá atuar como um dos assessores mais ligados ao vice-presidente eleito. Na última sexta-feira, 4, esteve ao lado da presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e do coordenador Geraldo Alckmin, além de Aloisio Mercadante, visitando as instalações do CCBB, onde funcionará a espécie de gabinete. Alckmin já foi nomeado em Diário Oficial da União, como o coordenador e, além disso, outros 50 nomes serão indicados ao longo da semana. Mas esse não é o limite, há, inclusive, a possibilidade de requisitar servidores que está lotado em outra pasta ou receber voluntários que ajudarão nesta mudança de governo.

