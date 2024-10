Cármen Lúcia vota em Belo Horizonte

Presidente do TSE chegou ao local de votação antes da abertura dos portões do colégio

Montagem: YouTube/ Jovem Pan News Após votar, a ministra dirigiu-se ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG)



Nesta domingo (6), a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou em Belo Horizonte, no Colégio Santo Agostinho. Após votar, a ministra dirigiu-se ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG), onde participou de uma testagem de integridade, segurança e confiabilidade de uma urna eletrônica. Este teste foi realizado em sete urnas sorteadas em sete municípios, sendo três delas localizadas em Belo Horizonte. Com a conclusão da testagem, Carmen Lúcia embarcou para Brasília.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA