Carnaval 2025: 150 blocos desfilam neste fim de semana em São Paulo

Apesar do término oficial do Carnaval, a cidade de São Paulo ainda vibra com o espírito festivo. Neste fim de semana, a capital paulista será palco de diversos blocos de rua, atraindo foliões para os animados “pós-carnaval”. A região do Parque do Ibirapuera, por exemplo, será um dos principais pontos de encontro, com grandes blocos e toda a infraestrutura necessária para garantir a segurança e o conforto dos participantes.

Barracas do programa “Hidrata Sampa” estarão distribuindo copos d’água, uma medida essencial diante das altas temperaturas previstas para o fim de semana. A Defesa Civil emitiu um alerta para todo o estado, com termômetros podendo chegar a 31ºC. Para ajudar a refrescar o público, caminhões-pipa estarão disponíveis. A segurança também foi reforçada, com um posto da Polícia Militar no local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve uma redução de 36% nos roubos, principalmente de celulares, durante o feriado de Carnaval, o que traz mais tranquilidade para os foliões.

A programação do fim de semana é diversificada e promete agradar a todos os gostos musicais. No sábado, o Parque do Ibirapuera será o cenário do bloco “Investe em Mim”, com apresentações de Jorge Aragão e Dudu Nobre, além do “Navio Pirata”, com BaianaSystem. Outros bairros também terão suas atrações, como a “Charanguinha do França”, um bloco infantil no centro, e “Ai Se Eu Te Pego”, em Pinheiros. No domingo, o Ibirapuera será animado por Léo Santana e Durval Lelys, enquanto Daniela Mercury se apresentará na Consolação. A região da Hélio Pelegrino contará com o “Bloco do Síndico”, que homenageia Tim Maia.

