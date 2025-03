Carnaval 2025: Câmeras ajudam na prisão de 23 foragidos durante blocos

Operação utilizou os aparelhos para identificar e deter indivíduos condenados por crimes como roubo, tráfico de drogas, assassinatos e até mesmo por atraso na pensão alimentícia

O sistema de reconhecimento facial Smart Sampa tem se destacado como uma ferramenta crucial no combate ao crime em São Paulo. Durante o carnaval, o sistema foi responsável pela captura de 23 criminosos, dos quais 13 eram foragidos da Justiça e 10 foram presos em flagrante. Além disso, o sistema ajudou a localizar duas pessoas desaparecidas. A operação foi conduzida pela Guarda Civil Metropolitana, que utilizou as câmeras para identificar e deter indivíduos condenados por crimes como roubo, tráfico de drogas, assassinatos e até mesmo por atraso na pensão alimentícia.

Desde sua implementação, o Smart Sampa, que conta com 23.000 câmeras estrategicamente posicionadas na cidade, já resultou na prisão de 771 foragidos desde julho de 2024. O sistema também possibilitou 1.975 prisões em flagrante. Apesar de um pedido da Defensoria Pública para suspender o uso das câmeras durante o carnaval, a prefeitura decidiu manter o sistema em operação, destacando sua importância na segurança pública.

O balanço da prefeitura revelou uma redução de 62% no número de pessoas conduzidas à delegacia em comparação ao ano anterior, passando de 94 para 35. O número de presos em flagrante também caiu 84%, de 66 para 10. Durante o carnaval, 5.351 agentes foram mobilizados, com um aumento de 30% no efetivo dedicado ao patrulhamento preventivo em relação ao ano passado. Mesmo com a eficácia do sistema de reconhecimento facial, o número total de apreensões foi 6% menor em 2025.

