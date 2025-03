Tiroteio em show de João Gomes no Carnaval de Olinda deixa sete pessoas feridas

A Prefeitura da cidade lamentou, em nota, o caso e declarou que está auxiliando a Polícia Civil na identificação e captura dos atiradores por meio das câmeras de videomonitoramento

Divulgação/Paula Maestrali Apresentação do João Gomes na Praça do Carmo, em Olinda, nesta terça-feira (4) durante o Carnaval pernambucano



Um tiroteio durante um show do cantor João Gomes em Olinda, Pernambuco, deixou sete pessoas feridas nesta madrugada. As vítimas, com idades entre 19 e 37 anos, foram atingidas pelos disparos e socorridas pela Polícia Militar na Praça do Carmo, que as encaminhou para diferentes unidades de saúde na região, segundo nota da corporação. A ocorrência foi registrada por volta das 3h30.

Dentre os feridos, quatro foram levados ao Hospital da Restauração, enquanto três receberam atendimento na UPA do bairro da Tabajara. O hospital informou que duas das vítimas já tiveram alta, enquanto um homem e uma mulher continuam internados sob cuidados médicos. Entre as vítimas está uma turista de São Paulo, que passou por cirurgia. Na UPA, as três pessoas atendidas também foram medicadas e liberadas.

A Polícia Civil já deu início às investigações para esclarecer o ocorrido. O caso está sendo investigado no por meio da 9ª Delegacia de Homicídios da cidade. A Prefeitura de Olinda lamentou, em nota, o ocorrido e declarou que está auxiliando a Polícia Civil na identificação e captura dos atiradores por meio das câmeras de videomonitoramento. Até o momento, não há informações sobre a motivação por trás do ataque ou sobre a identidade dos atiradores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA