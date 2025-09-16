Carro suspeito de ser usado em morte de ex-delegado-geral de SP é incendiado

Ruy Ferraz foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (15); execução ocorreu após o veículo da vítima ser atingido por um fuzil, perder o controle e colidir com um ônibus

Reprodução/Jornal da Manhã Carro suspeito de ter sido utilizado na execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo foi encontrado incendiado



O carro suspeito de ter sido utilizado na execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi encontrado incendiado. Ruy, que atualmente ocupava o cargo de secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (15), em praia Grande, litoral paulista.

A execução, que foi registrada por câmeras de segurança, ocorreu após o carro da vítima ser atingido por um fuzil, perder o controle e colidir com um ônibus. Criminosos armados desceram do veículo usado no ataque e executaram o ex-delegado, fugindo em seguida. A suspeita é que, para dificultar a investigação, os suspeitos incendiaram o carro.

Ruy Ferraz Fontes, de 62 anos, era uma figura de destaque na Polícia Civil e, em 2006, foi responsável por indiciar a cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC). Devido à sua atuação, era considerado um dos principais inimigos da facção criminosa, o que levanta a suspeita de que a morte tenha sido uma retaliação. O atual delegado-geral, Artur Dian, classificou o crime como uma ação planejada e de alta complexidade, indicando a provável ligação com o crime organizado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que uma força-tarefa da Polícia Civil, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de São Paulo, investiga o assassinato para identificar e prender os responsáveis.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA