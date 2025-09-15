Vídeo mostra ação de criminosos em assassinato de delegado em Praia Grande

Na filmagem, é possível ver dois homens descerem de um carro e abrirem fogo contra o veículo onde estava Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/WhatsApp Após os disparos, os suspeitos fugiram do local



O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, no litoral paulista. O atentado ocorreu nas proximidades do Fórum da cidade. Fontes estava em um veículo que tentou fugir ao ser atacado, mas foi atingido por disparos de fuzil, capotou e colidiu com um ônibus.

Em um vídeo, é possível ver dois criminosos descerem de um carro e abrirem fogo contra o veículo onde estava o ex-delegado. Após os disparos, os suspeitos fugiram do local. O Samu foi acionado e confirmou o óbito no local. Confira o momento:

Ainda segundo informações oficiais, dois homens com ferimentos por arma de fogo foram levados ao Pronto-Socorro do bairro Quietude. Até o momento, não há confirmação sobre o envolvimento deles no homicídio. Forças especiais como Rota, COE e Garra foram mobilizadas para a região, onde localizaram veículos com placas adulteradas, além de carregadores e munições de fuzil.

Ruy Ferraz Fontes ocupava atualmente o cargo de secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande, função assumida em janeiro de 2023. Em nota, a administração municipal lamentou a morte e informou que a apuração do caso está sob responsabilidade dos órgãos de segurança pública.