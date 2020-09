Cartórios de Notas registram aumento de 134% na busca por testamentos

Na comparação entre os meses de abril e julho, o Brasil passou de 1.249 para 2.918 testamentos

Pixabay Houve aumento por orientações sobre os atos por idosos, profissionais da saúde e até mesmo jovens, diante da Covid-19



O registro de testamento cresceu 134% na pandemia. Os cartórios de Notas contabilizaram uma elevação significativa a partir de maio, com a autorização dos atos por videoconferência, realizados em plataforma online. O diretor do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, Andrey Guimarães Duarte, avalia uma preocupação em garantir que os bens sejam encaminhados com suas vontades, um instrumento legal para evitar futuras disputas familiares. “Esse aumento demonstra a superação desse tabu e a conscientização da população de que o planejamento sucessório é extremamente importante para que a partilha de seus bens, como será determinada a herança, seja decidida de antemão. A vontade do falecido será respeitada após a sua morte”, explica. Na comparação entre os meses de abril e julho de 2020, o Brasil passou de 1.249 em abril para 2.918 testamentos em julho; com aumento por orientações sobre os atos por idosos, profissionais da saúde e até mesmo jovens, diante da Covid-19. Os estados com maior procura são: Amazonas (1000%), Ceará (933%), Roraima (400%) e Distrito Federal (339%).

*Com informações do repórter Marcelo Mattos