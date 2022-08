Caso Henry Borel: Justiça nega pedido de Dr. Jairinho para anular a cassação de mandato

Juíza rejeitou o pedido de mandado de segurança apresentado pela defesa, que pedia a anulação do processo disciplinar que levou à anulação do mandato

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (Solidariedade), deixa a 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e segue para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo delito em 08 de abril de 2021



A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do ex-vereador Dr. Jairinho para anular a cassação dele na Câmara Municipal da capital fluminense. A anulação do mandato aconteceu no ano passado após Jairinho se envolver na morte de Henry Borel, de apenas 4 anos de idade. O político está preso desde abril de 2021. A juíza Neusa Regina Leite, da 7ª Vara da Fazenda do Rio de Janeiro, rejeitou o pedido de mandado de segurança apresentado pela defesa, que pedia a anulação do processo disciplinar que levou à cassação do mandato. Os advogados argumentaram que a cassação aconteceu em um ambiente sem provas robustas ou diretas da prática de crime. A versão é completamente diferente do que relataram a Polícia e o Ministério Público do Estado. A defesa também argumentou que o fim do mandato aconteceu sem ação penal transitada em julgado. Jairinho e a mãe de Henry Borel, a professora Monique Medeiros, devem ir ao tribunal do júri por conta da morte da criança ainda em 2022. Ambos são acusados de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, tortura e sem defesa da vítima.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga