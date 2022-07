Justiça determina que mãe de Henry Borel fique em cela especial no Rio de Janeiro

Decisão foi tomada pela Justiça após Monique Medeiros ter sido hostilizada por outras detentas

BEATRIZ ORLE/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Monique Medeiros retornou á prisão nesta semana após decisão judicial



A professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, vai ficar em uma cela especial isolada no Complexo de Bangu, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 8, pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que acolheu um pedido feito pela defesa da professora. Monique voltou ao sistema carcerário na semana passada após decisão da Justiça e já chegou causando no Instituto Penal Santo Expedito, que faz parte do Complexo de Bangu. Inicialmente, Monique dividiria cela com a delegada da Polícia Civil Adriana Belém, presa por ligação com contravenção. Belém reclamou junto à direção do presídio, dizendo que sua cela era voltada apenas para quem tem formação na área de segurança, sendo uma cela de Estado maior. Esse pedido foi acolhido e Monique foi realocada para outra cela, dividindo espaço com oito detentas, dentre elas, a esposa de Ronnie Lessa, policial da reserva acusado de ter assassinado a vereadora Marielle Franco e seu motorista. Outro pedido pela defesa de Monique Medeiros não foi atendido. Os advogados solicitaram que ela fosse levada para uma unidade do Corpo de Bombeiros, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga