Caso Jeff Machado: Justiça determina que defesa de acusado apresente alegações finais

Medida visa acelerar andamento do caso para que seja marcado o júri popular que pode acontecer ainda em 2025

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Crime ocorreu em janeiro de 2023, e corpo de Jeff Machado foi encontrado meses depois, concretado em um baú e enterrado em uma casa na Zona Oeste do Rio



A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a defesa de Bruno Souza, um dos acusados de assassinar e ocultar o corpo do ator Jeff Machado, apresente suas alegações finais no processo. A medida tem como objetivo acelerar o andamento do caso para que seja marcado o júri popular. O crime ocorreu em janeiro de 2023, e o corpo de Jeff Machado foi encontrado meses depois, concretado em um baú e enterrado em uma casa na Zona Oeste do Rio. Bruno Souza e Jeander Braga, os dois réus no processo, estão presos e são acusados de homicídio quadruplamente qualificado, entre outros crimes.

Segundo a 1ª Vara Criminal da capital fluminense, a defesa de Bruno Souza tem apresentado diversos pedidos que foram interpretados como uma tentativa de adiar o julgamento. Com a apresentação das alegações finais, a expectativa é que o júri popular possa ocorrer ainda em 2025. A defesa de Jeander Braga já apresentou suas considerações finais.

