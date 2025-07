Papa Leão XIV expressa preocupação com população ‘esmagada pela fome em Gaza’

O pontífice renovou o seu pedido de um cessar-fogo imediato, da liberação dos reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas e do ‘respeito total do direito humanitário’

Jacquelyn Martin / POOL / AFP Leão XIV disse que seu 'coração está com todos aqueles que sofrem com os conflitos e a violência em todo o mundo'



O papa Leão XIV expressou neste domingo (27) sua preocupação com “a grave situação humanitária na Faixa de Gaza, onde a população civil está sendo esmagada pela fome e continua exposta à violência e à morte”, durante um apelo no final da oração do Angelus na Praça de São Pedro. O pontífice americano renovou também o seu pedido de um cessar-fogo imediato, da liberação dos reféns sequestrados pelo grupo terrorista islâmico Hamas e do “respeito total do direito humanitário”.

Leão XIV afirmou que seu “coração está com todos aqueles que sofrem com os conflitos e a violência em todo o mundo” e citou também “as pessoas afetadas pelos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, especialmente as crianças e as famílias deslocadas” e “as vítimas da violência no sul da Síria”.

Da mesma forma, o papa disse que “todo ser humano tem uma dignidade intrínseca que lhe foi ferido pelo próprio Deus”, pelo que insistiu às partes em todos os conflitos para que “a reconheçam e a ponham fim a toda ação relativa a ela”. O líder religioso também defendeu “negociar um futuro de paz para todos os povos e rejeitar tudo o que possa prejudicá-lo”. “Confio a Maria, rainha da paz, as vítimas inocentes dos conflitos e os governantes que têm o poder de pôr fim a eles”, declarou.

*Com informações da EFE

