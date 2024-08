Caso Porsche amarelo: laudo do IML aponta que motoboy morreu por politraumatismo

Condutor do carro esportivo, Igor Sauceda, segue preso preventivamente no centro de detenção de Guarulhos, em São Paulo

O motoboy atropelado pelo motorista de um Porsche amarelo no dia 29 de julho na Avenida Interlagos, em São Paulo, teve hemorragia cerebral e morreu em decorrência de politraumatismo. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML), Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, sofreu um traumatismo craniano e uma fratura no braço direito. O motorista do Porsche, Igor Sauceda, de 27 anos, está preso preventivamente em um centro de detenção provisória em Guarulhos. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo, que sugere uma pena de pelo menos 18 anos de prisão. A juíza Isabel Begali Rodriguez, da Terceira Vara do Júri, ainda vai marcar uma audiência para decidir se o caso irá a júri popular.

Caso ocorra o júri popular, Igor será julgado por sete jurados no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. A acusação foi alterada para homicídio doloso triplamente qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a versão de Igor, o atropelamento foi um acidente e ele não teve a intenção de matar. No entanto, a Justiça não acredita nessa versão, afirmando que ele utilizou o veículo como uma arma.

