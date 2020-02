Casos de coronavírus disparam na Europa e já afetam economia

EFE Diversos outros países europeus também confirmaram novos casos de coronavírus -- sobretudo França, Espanha e Alemanha



A crise do coronavírus está rapidamente se transformando em um problema da Europa — e não mais tão grave na China. É evidente que os principais casos ainda continuam no país asiático, que registra a maior parte das contaminações pelo Covid-19. Mas, os casos que estão aumentando gradativamente no território europeu fazem com que a atenção agora se aproxime do Ocidente.

Na quarta-feira (26) a Itália confirmou que já são mais de 400 casos no país — um aumento considerável em 24 horas, cerca de 25% a mais do que o dia anterior. As mortes continuam em um total de 12 pessoas. Isso significa que as ações tomadas até o momento não surtiram o efeito esperado pelas autoridades, mas é claro que é preciso mais tempo para poder analisar o quadro geral.

São cerca de 11 cidades no norte do país que foram colocadas em quarentena. Isso atinge mais ou menos 55 mil pessoas diretamente. Mesmo nas cidades que n]ao há quarentena ou isolamento forte os efeitos do coronavírus já estão sendo duramente sentidos pela população.

Em Milão, por exemplo, que é a capital financeira da cidade e uma das importantes do país, as regiões como a Piazza del Duomo e outros pontos turísticos tem registrado um número pequeno de pessoas circulando ou visitando monumentos da cidade — tudo por medo da contaminação.

É claro que isso vai ter também um impacto na economia. Os temores de uma recessão por lá, que já vem sendo discutida há vários dias, têm aumentado por conta da redução visível de pessoas nas ruas, nos comércios, hotéis e restaurantes do norte.

Diversos outros países europeus também confirmaram novos casos de coronavírus — sobretudo França, Espanha e Alemanha. Mas o território italiano continua sendo o principal foco de preocupação nesse momento.

A Organização Mundial de Saúde afirma que, como os casos da China parecem estar mais contidos, indicaria que as medidas tomadas por lá tem surtido efeito. Portanto, as mesma medidas serão implementadas na Itália e em outros países da Europa que se preparam para evitar que o coronavírus continue se espalhando ainda mais pelo continente.