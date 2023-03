Casos de dengue e zica têm aumento de 53% no Brasil

Ministério da Saúde alerta sobre sintomas e aguarda desenvolvimento de vacina

Pixabay O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue e da Zica



O Ministério da Saúde alerta sobre disparada de casos de dengue e de Zica no Brasil. Houve um aumento de 53% nos casos de dengue em comparação a janeiro do ano passado. Ao todo, já são cerca de 400 mil casos prováveis no território brasileiro. A região que lidera o ranking de mais casos é o Centro-oeste, seguido do Sudeste. As duas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti e, nessa época de chuva, há mais condições para a proliferação do mosquito. A Anvisa aprovou, no início deste ano, uma vacina contra a doença, e o ministério estuda incluir o imunizante no Sistema Único de Saúde, no entanto, ainda não está disponível. Os principais sintomas das doenças são febre alta, com mais de 38º, dores no corpo, dor na musculatura, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo.

*Com informações da repórter Camila Yunes