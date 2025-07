Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave caem na maior parte do país, informa Fiocruz

Boletim InfoGripe da instituição alerta que, apesar da redução, os números ainda são considerados altos e preocupam as autoridades, principalmente devido à presença do Vírus Sincicial Respiratório (VSR)

O boletim InfoGripeda Fiocruz divulgado nesta quinta-feira (17) trouxe uma notícia animadora: os casos de síndrome respiratória aguda grave estão em desaceleração no Brasil. Apesar dessa tendência positiva, a incidência da doença ainda é considerada alta, principalmente devido à presença do vírus sincicial respiratório, que afeta crianças, e do vírus da influenza, que tem um impacto maior sobre os idosos. A pesquisadora Tatiana Portela, da Fiocruz, enfatiza a importância da vacinação contra a gripe como uma medida crucial para reduzir internações e complicações graves associadas à doença.

A adesão à vacinação, no entanto, está aquém do esperado em algumas regiões, como em São Paulo, onde apenas 47% da meta de 90% foi alcançada até o início de julho. Essa baixa adesão é motivo de preocupação, especialmente durante o inverno, quando as condições climáticas favorecem a aglomeração de pessoas em locais fechados, facilitando a propagação do vírus. A Fiocruz recomenda a adoção de medidas preventivas, como o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos e a evitação de aglomerações, além de procurar atendimento médico ao apresentar sintomas gripais.

Alguns estados, como o Distrito Federal, Tocantins e Pernambuco, têm mostrado uma queda mais acentuada nos casos de internação, o que é um sinal positivo. No entanto, a situação em São Paulo é alarmante. O número de mortes por gripe em 2025 aumentou significativamente, com 256 óbitos registrados até 2 de julho, em comparação com 91 no ano anterior. Além disso, o número de casos de gripe também subiu, com 2.149 registros nos primeiros seis meses deste ano, em comparação com 1.173 no mesmo período do ano passado.

Diante desse cenário preocupante, as autoridades de saúde estão reforçando o apelo para que a população busque a vacinação contra a influenza. A vacinação é uma ferramenta essencial para evitar complicações graves e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, que já enfrenta desafios significativos. A conscientização sobre a importância da vacinação e a adesão às medidas preventivas são fundamentais para controlar a disseminação do vírus e proteger a saúde pública.

