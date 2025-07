Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave caem no Brasil

Redução é atribuída principalmente a uma interrupção e leve diminuição nos casos de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em crianças pequenas e por influenza A entre idosos

Lucas Lacaz/Estadão Conteúdo Apesar dessa tendência positiva, os números ainda são considerados altos, o que continua a ser uma preocupação para os especialistas em saúde pública.



O novo boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira (10), indicou que a maioria das regiões do Brasil apresentou queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Essa redução é atribuída principalmente a uma interrupção e leve diminuição nos casos de Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em crianças pequenas e por influenza A, entre idosos. Apesar dessa tendência positiva, os números ainda são considerados altos, o que continua a ser uma preocupação para os especialistas em saúde pública.

Tatiana Portella, especialista da Fiocruz, destaca a importância de seguir rigorosamente os protocolos de saúde. Ela enfatiza a necessidade de manter a carteira de vacinação atualizada, especialmente contra a influenza e a Covid-19. Além disso, em caso de sintomas como coriza, dor no corpo e dor de cabeça, é crucial procurar atendimento médico, usar máscara, evitar aglomerações e manter a higiene das mãos. Essas medidas são fundamentais para conter a disseminação de doenças respiratórias.

No entanto, nem todas as regiões seguem essa tendência de queda. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está enfrentando um aumento significativo nos casos de síndrome respiratória, especialmente entre crianças. A influenza A continua a ser uma preocupação, afetando principalmente os idosos. Em São Paulo, a baixa adesão à vacinação contra a influenza é alarmante, levando algumas unidades de saúde a abrirem aos sábados para facilitar o acesso da população à imunização.