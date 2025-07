Anvisa aprova testes em humanos de vacina contra gripe aviária do Instituto Butantan

Serão recrutados 700 voluntários adultos e idosos em cinco centros de pesquisa nos próximos meses

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caso os resultados sejam positivos, a expectativa é que a vacina possa ser disponibilizada para um amplo público



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu um passo importante na luta contra a gripe aviária ao autorizar o início dos testes em humanos para a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantã. Esta decisão marca uma nova fase no combate a potenciais pandemias, após a realização de testes pré-clínicos em animais com cepas fornecidas pela Organização Mundial da Saúde. O Instituto Butantã, com essa iniciativa, busca preparar-se para possíveis surtos futuros, considerando a alta letalidade da gripe aviária em humanos, que pode chegar a 50%, apesar de sua ocorrência esporádica.

O desenvolvimento da vacina teve início em janeiro de 2023. Agora, vão começar os testes clínicos em humanos, envolvendo 700 voluntários divididos em dois grupos etários: de 18 a 59 anos e 60 anos ou mais. Os participantes receberão duas doses da vacina com um intervalo de 21 dias, com o objetivo de avaliar a segurança do imunizante. O Instituto Butantã planeja monitorar os voluntários até 2026, a fim de coletar dados abrangentes sobre a eficácia da vacina em diferentes faixas etárias. Caso os resultados sejam positivos, a expectativa é que a vacina possa ser disponibilizada para um amplo público.