Cassados, ‘Mamãe Falei’ e ‘Boca Aberta’ trocam socos e acusações em briga na rua; veja vídeos

Segundo Arthur Do Val, ele e integrantes do MBL foram protestar contra gastos de cotas parlamentares de Emerson Petrive em frente ao escritório dele, o que teria motivado a confusão

Reprodução/Youtube/Mamaefalei Ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur do Val, conhecido como 'Mamãe Falei'



Os ex-deputados Emerson Petrive, o Boca Aberta, e Arthur do Val, também conhecido como Mamãe Falei, protagonizaram uma briga, com troca de acusações e socos, no meio da rua em Londrina, no Paraná. Vídeos que registraram a situação viralizaram nas redes sociais. Nas imagens, o Boca Aberta aparece xingando e dando socos e chutes em Mamãe Falei e em Renan Santos, um dos fundadores e líderes do Movimento Brasil Livre (MBL). A confusão ocorreu em frente ao escritório de Boca Aberta.

Mamãe falei e outros integrantes MBL foram lá para protestar contra gastos de cotas parlamentares do ex-deputado e do filho dele, o deputado Boca Aberta Júnior. Segundo Arthur Do Val, em vídeo publicado nas redes sociais, a manifestação teria motivado as agressões. “Nós fomos atrás dele, foi isso que nós fizemos, para questioná-lo. E eu vou mandar um recado para todo político dessa laia do Brasil inteiro: não ache que voce vai calar a gente. Você não vai calar. Muito pelo contrário, isso só dá mais força para a gente continuar fazendo o que a gente fez”, disse. Em outro vídeo, Boca Aberta rebateu as acusações e disse ter sido ameaçado. “Um dos integrantes da quadrilha que veio aqui estava armado, você vai ver tudo isso no vídeo, na sequência, estavam armados, me acuaram, os quatro invadiram o caminhão aqui, o Fred Krueger, você vai ver o vídeo, junto com o Mamãe Falei, e ameaçaram eu [sic] e a minha família”, disse.

Lembram do taradão de Kiev e seu parceiro fiel? Arthur Do Val (Mamãe Falei), Renan Santos e galerinha super "gente boa" do MBL foram recebidos CARINHOSAMENTE pelo Boca Aberta em Londrina/PR. pic.twitter.com/ifjGZlZzJx — Vereadora Jessicão (@a_jessicao) June 30, 2022

Rinha de direita: ex-deputado Boca Aberta vs Ex-deputado Mam43f4l31 (ele leva um rodo) pic.twitter.com/sw6mCX2Aah — #AlôJairme o PIOR programa de auditório do Brasil (@jairmearrependi) June 29, 2022

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina