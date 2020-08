Sem pausas, CBF divulga calendário de 2021

A principal novidade é a continuação de todas as divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América

Os campeonatos estaduais começarão em 28 de fevereiro e terão até 16 datas, mesmo número deste ano



Nesta quinta-feira, 20, o calendário das competições estaduais e nacionais para as temporadas de 2021 foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O documento prevê a volta dos jogos em 28 de fevereiro a 5 de dezembro. A principal novidade fica por conta da continuação de todas as divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mesmo em meio à disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Catar, e da Copa América, que será realizada na Argentina e na Colômbia a partir de junho.

Os campeonatos estaduais começarão em 28 de fevereiro e terão até 16 datas, mesmo número deste ano. Os clubes que, atualmente, jogam a série A do Brasileirão não terão tempo para preparação para iniciar a temporada 2021. O motivo é que o principal torneio nacional acaba em 24 de fevereiro, apenas quatro dias antes do início das temporadas dos estaduais de 2021. As eliminatórias para a Copa do Mundo serão realizadas em 10 datas, divididas em cinco períodos, de 25 de março até 16 de novembro. A Copa América será disputada de 11 de junho a 11 de julho e ocorrerá simultaneamente com as principais competições do Brasil.

*Com informações do repórter Raphael Thebas