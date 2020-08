Messi diz a Koeman que está ‘mais fora do que dentro’ do Barcelona

Segundo rádio espanhola, craque argentino deve mesmo deixar o clube catalão

EFE/Alberto Estévez Messi deixa o campo decepcionado após derrota vexatória para o Bayern de Munique, por 8 a 2



A situação de Lionel Messi no Barcelona está longe de ser considerada resolvida. Segundo informações da emissora de rádio espanhola RAC1, o craque, eliminado da Liga dos Campeões com o clube catalão após um vergonhoso 8 a 2 para o Bayern de Munique, se vê mais fora do que dentro da equipe.

Messi teria interrompido suas férias para conversar com Ronald Koeman, novo técnico, contratado para substituir Quique Setién, e dizer que depois da campanha desastrosa na Liga dos Campeões, vê sua saída do Barcelona como mais próxima.

Na última semana, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou que Messi faz parte do “novo projeto” do treinador e é “instransferível”. A emissora aponta que a relação entre o craque e a diretoria do time já não é das melhores, principalmente após as recentes contratações, que não foram capazes de montar um time competitivo.

Messi teria admitido para Koeman que não seria fácio deixar o Barcelona tão rápido, já que ele tem um ano de contrato, e uma cláusula de rescisão de nada menos que 700 milhões de euros. De acordo com informações do Marca, a Inter de Milão é um dos clubes apontados como provável destino, mas ainda não há nenhum sinal de que as negociações tenham sido iniciadas.

* Com EFE