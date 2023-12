Cenário do festival de música eletrônica atacado pelo Hamas é recuperado para homenagem

Familiares das 364 pessoas que foram mortas no local foram convidados a visitar as instalações antes da abertura para o público

Reprodução/Jovem Pan News Nomes e fotos de cada uma das vítimas foram projetados em um telão



Dois meses depois dos ataques do dia 7 de outubro em Israel, o cenário do festival de música eletrônica atacado pelo Hamas foi reconstruído como forma de homenagear as 364 pessoas que foram mortas no local. Familiares das vítimas foram convidados a visitar o cenário antes da abertura para o público. Em um telão, os organizadores projetaram nomes e fotos de cada uma das vítimas. Objetos deixados para trás como sapatos, chapéus, óculos e perfumes também foram expostos. As famílias também podem requisitar os pertences dos entes mortos no local. No início do terceiro mês de guerra, as principais cidades da Faixa de Gaza registraram violentos combates. Israel intensificou o cerco nos principais centros urbanos do território. Tropas lutam contra combatentes do Hamas na principal cidade do sul de Gaza, Khan Younes, onde mora o líder do grupo palestino.

O chefe das operações humanitárias da ONU (Organização das Nações Unidas) afirmou nesta quinta-feira, 7, que vê sinais promissores de abertura de uma passagem para deslocamento dos refugiados além da de Rafah, onde está a fronteira com o Egito. Desde o ataque do dia 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos em Israel, o exército israelense bombardeia sistematicamente o território palestino. Segundo o ministério da Saúde palestino, o número de mortos em Gaza já passa de 17 mil.

*Com informações da repórter Malu Baccarin