Centro de São Paulo tem um roubo ou furto a cada meia hora

No total, foram registradas 16.569 ocorrências nos primeiros nove meses de 2023, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

CRIS FAGA/FOX PRESS PHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Dados são da região central da capital paulista



O Centro de São Paulo registra um roubou ou furto a cada meia hora. É o que aponta os dados da Secretaria de Segurança de Pública de São Paulo (SSP). De acordo com pasta, foram 16.569 ocorrências nos primeiros nove meses de 2023. Os dados são das oito delegacias do Centro. Segundo a repórter Beatriz Manfredini, da Jovem Pan News, o 3ºDP, do Campos Elíseos, próxima da Cracolândia, e o 1ºDP da Liberdade foram as delegacias que mais registraram ocorrências. Procurada, a SSP informou que o policiamento vem sendo reforçado e que, só neste ano, foram 5 mil prisões efetuadas. Segundo a pasta, houve um aumento de 29,65% nas prisões, se comparado ao mesmo período do ano passado. No total, foram 1.128 prisões a mais que no ano passado. Em relação ao número de roubo, a pasta disse que é o maior da série histórica, mas que ainda assim há uma queda em relação aos anos anteriores. Na madrugada desta sexta-feira, seis pessoas foram presas em uma Operação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM). Durante a ação, os agentes apreenderam entorpecentes. A quantidade não foi informada.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini