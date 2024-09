Centro-Sul segue quente e com alerta para baixa umidade do ar nesta terça

Instituto Nacional de Meteorologia apontou emergência de seca para 12 Estados e o Distrito Federal, destacando a gravidade da situação

Reprodução/ Jovem Pan Além da baixa umidade, a previsão do tempo indica que não há expectativa de chuva para a maior parte do Brasil



As informações da Previsão do Tempo com Paula Nobre da Jovem Pan apontam informações preocupantes sobre a qualidade do ar no Brasil. A umidade relativa do ar em várias regiões do país está entre 12% e 30%, níveis considerados extremamente baixos. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de emergência de seca para 12 estados e o Distrito Federal, destacando a gravidade da situação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma umidade relativa do ar de 60% para condições ideais. Quando a umidade cai para 30%, o ar é considerado muito seco, e abaixo disso, a situação se torna crítica. Atualmente, grande parte do Brasil está abaixo dos 30%, com algumas regiões registrando menos de 12%. O mapa de umidade mostra que o Centro-Oeste, o oeste paulista e o norte paranaense estão em estado de emergência, enquanto outras áreas do país estão em alerta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além da baixa umidade, a previsão do tempo indica que não há expectativa de chuva para a maior parte do Brasil. Nesta segunda, a capital paulista registrou uma temperatura máxima de 34,1 °C, e a umidade relativa do ar chegou a 12% no Mirante de Santana. Embora não tenha sido a pior do mundo, a situação é alarmante. Para esta terça, as temperaturas continuam elevadas, com máximas de 41 °C em Cuiabá, 35 °C no Rio de Janeiro, 37 °C em Porto Alegre e 28 ° C em Salvador. Em São Paulo, a temperatura deve ultrapassar os 30 °C novamente, e essa condição deve persistir até sexta-feira.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA