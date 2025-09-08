Centro-Sul volta a enfrentar altas temperaturas; interior do Brasil segue com tempo seco

Formação do ciclone extratropical deve causar volumes significativos de chuva no oeste do Rio Grande do Sul; São Paulo, Minas Gerais e Bahia devem ter tempo predominantemente seco

A previsão do tempo para os próximos dias aponta uma dualidade climática no Brasil, com a formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul trazendo umidade e chuvas intensas, enquanto o interior do país continua a enfrentar tempo seco e baixa umidade do ar.

A formação do ciclone extratropical deve causar volumes significativos de chuva, com previsão de pelo menos 70mm em poucas horas no oeste do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre e leste catarinense. O fenômeno também influenciará o clima no litoral de São Paulo e na faixa leste do Nordeste, onde a umidade do ciclone causará chuvas.

Em contrapartida, as regiões do interior do Centro-Oeste, São Paulo, Minas Gerais e Bahia devem ter tempo predominantemente seco. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, chegando a 12% em algumas áreas. A Defesa Civil já emitiu um alerta para a baixa umidade e o risco de queimadas, especialmente no oeste paulista.

As altas temperaturas, que chegam a 29ºC em São Paulo e 40ºC em Cuiabá, só devem diminuir no final da semana, com a chegada de uma massa de ar frio.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA