Governo convoca reunião com ministros do centrão para barrar anistia a Bolsonaro

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, organiza na manhã desta segunda-feira (8) uma reunião no Palácio do Planalto com ministros do Centrão. O encontro tem como principal objetivo discutir táticas para barrar um projeto de anistia que poderia beneficiar Jair Bolsonaro, o qual está sendo considerado no Congresso. A estratégia envolve a mobilização de influências nas bancadas para diminuir o apoio à proposta.

A proposta de anistia, que pode anular possível condenação de Bolsonaro, tem gerado pressão na Câmara dos Deputados. Ministros de partidos como MDB, PP, União Brasil, PSD e Republicanos foram convocados para a reunião, que também contará com a presença de representantes da esquerda. Embora outros assuntos importantes estejam na agenda, a anistia se destaca como a principal preocupação.

O governo deseja utilizar a influência dos ministros para evitar que o apoio à anistia se fortaleça. Existe uma insatisfação crescente com a administração atual, que tem contribuído para o aumento do apoio à proposta. A avaliação é de que o Palácio do Planalto precisa resolver questões pendentes, como a liberação de emendas, para aliviar a pressão sobre o governo.

Hugo Motta, presidente da Câmara, tem se mostrado ambivalente em relação ao apoio à anistia. Ele indicou que o apoio entre os líderes está crescendo, mas também ressaltou a falta de um consenso sobre o texto da proposta. Em uma decisão recente, Motta optou por esvaziar a pauta da Câmara para esta semana, com a expectativa de que a discussão sobre o projeto ocorra na próxima semana, após o julgamento relacionado à trama golpista.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA