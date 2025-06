Cerca de 204 corpos já foram retirados dos destroços do acidente aéreo na Índia

Aeronave colidiu com uma área residencial onde funcionava um alojamento de médicos, causando uma forte explosão e incêndio; ainda não há confirmação oficial sobre o total de vítimas

Foto: Sam Panthaky / AFP As investigações sobre as causas do acidente estão em andamento



As equipes de resgate retiraram mais de 204 corpos dos destroços do avião Boeing 787-8 da Air India que caiu na cidade de Ahmedabad, no estado de Gujarat, na Índia, pouco após a decolagem. A informação foi confirmada pela polícia local. A aeronave, com 240 pessoas a bordo, seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres. As autoridades indianas esperam um número elevado de vítimas, já que a queda ocorreu em uma área densamente povoada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a cauda do avião em meio a um edifício residencial, o que aumenta a preocupação com o número de mortos e feridos em solo.

Ainda não se sabe se os corpos retirados são de passageiros e tripulantes ou de pessoas que estavam no edifício atingido. Talvez o maior número de feridos sejam pessoas em solo. As operações de voo no aeroporto de Ahmedabad, que haviam sido suspensas, foram retomadas com cautela para não atrapalhar o fluxo de passageiros. Hospitais da cidade e de regiões vizinhas se mobilizaram para receber os feridos, em um esforço nacional para minimizar os impactos da tragédia. A assistência às famílias das vítimas está sendo organizada tanto na Índia quanto no Reino Unido, para onde o voo se destinava. As investigações sobre as causas do acidente estão em andamento.

